2019-03-11T14:37:25+03:00
Здоровье

Болеть жители Тверской области стали меньше

Повышенный уровень заболеваемости отмечен в четырех районах
Виктория ЖУКОВА
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Повышенный уровень заболеваемости отмечен в четырех районахПовышенный уровень заболеваемости отмечен в четырех районахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Итоги еженедельного мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тверской области подвели в региональном Роспотребнадзоре.

На 10 неделе 2019 года в целом по области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже предыдущей недели на 12,8 %. Результаты находятся на уровне эпидемического порога.

Больше всего болеют жители Западнодвинского, Торжокского, Краснохолмского и в Весьегонского районов. Там заболеваемость выше эпидпорога.

В ведомстве также сообщили, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов чаще всего встречаются вирусы гриппа А, среди которых превалирует А(H3N2). Среди вирусов негриппозной этиологии от больных выделены вирусы парагриппа и риновируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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