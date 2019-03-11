Болеть жители Тверской области стали меньше

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-11T14:37:25+03:00

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Итоги еженедельного мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тверской области подвели в региональном Роспотребнадзоре.

На 10 неделе 2019 года в целом по области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже предыдущей недели на 12,8 %. Результаты находятся на уровне эпидемического порога.

Больше всего болеют жители Западнодвинского, Торжокского, Краснохолмского и в Весьегонского районов. Там заболеваемость выше эпидпорога.

В ведомстве также сообщили, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов чаще всего встречаются вирусы гриппа А, среди которых превалирует А(H3N2). Среди вирусов негриппозной этиологии от больных выделены вирусы парагриппа и риновируса.

ИСТОЧНИК KP.RU