Болеть жители Тверской области стали меньше
Итоги еженедельного мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тверской области подвели в региональном Роспотребнадзоре.
На 10 неделе 2019 года в целом по области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже предыдущей недели на 12,8 %. Результаты находятся на уровне эпидемического порога.
Больше всего болеют жители Западнодвинского, Торжокского, Краснохолмского и в Весьегонского районов. Там заболеваемость выше эпидпорога.
В ведомстве также сообщили, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов чаще всего встречаются вирусы гриппа А, среди которых превалирует А(H3N2). Среди вирусов негриппозной этиологии от больных выделены вирусы парагриппа и риновируса.
ИСТОЧНИК KP.RU