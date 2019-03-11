Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Твери и уехал
Водителя внедорожника разыскивают автоинспекторы
Место, где произошла авария Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери в понедельник, 11 марта возле дома № 1 на бульваре Профсоюзов сбили женщину 1967 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Машина с места аварии скрылась. Женщина получила травмы, не опасные для жизни.
Очевидцы успели запомнить автомобиль и его номерные знаки. Всю информацию уже передали сотрудникам УГИБДД. В данный момент ведутся поиски водителя внедорожника, под колеса которого попала женщина.
Напомним, что автомобилисту грозит лишение водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU