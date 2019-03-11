До шести лет колонии грозит предпринимателю из Твери, который установил нелицензионную компьютерную программу

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-11T13:28:12+03:00

Мужчина нанес правообладателю ущерб почти на четыре миллиона рублей

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В Твери сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий выявили факт нарушения авторских и смежных прав. Оказалось, что один из предпринимателей незаконно использует для своей коммерческой деятельности нелицензионную компьютерную программу, созданную для расчета и проектирования оконных конструкций.

Специализированная программа была установлена на трех компьютерах. Предприниматель проигнорировал уведомления разработчиков о недопустимости использования контрафактных продуктов и причинил правообладателю ущерб своими действиями на сумму свыше 3 800 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении директора фирмы следственным возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лишения свободы со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU