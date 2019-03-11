В Тверской области автомобилист врезался в дерево и убежал с места ДТП
В субботу, 9 марта, во Ржеве Тверской области произошла авария, в которой пострадали два человека. Дорожное происшествие случилось около 00:30, на улице Марата в районе дома №25.
В тот час, 38-летний водитель ВАЗа-2110 двигаясь по улице с односторонним движением по неустановленной причине не справился с управлением и врезался сначала в дерево, а затем в металлическое пешеходное ограждение. После это водитель сбежал, однако некоторое время спустя его все-таки удалось задержать. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП в больницу попали водитель и его 42-летний пассажир.
ИСТОЧНИК KP.RU