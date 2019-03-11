2019-03-11T13:27:03+03:00
Общество

Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе парашютиста Сергея Вяликова

Самолет, на котором Сергей летел в Кению, потерпел крушение в Эфиопии 10 марта
Виктория ЖУКОВА
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Тверские соцсети наполнены словами поддержки родным и близким Сергея Фото: личная страница Вконтакте Сергея ВяликоваТверские соцсети наполнены словами поддержки родным и близким Сергея Фото: личная страница Вконтакте Сергея Вяликова
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким тверского спортсмена Сергея Вяликова. Известный парашютист был пассажиром Boeing-737, который 10 марта разбился в Эфиопии.

- Сергей Вяликов был ярким, талантливым спортсменом, который внес большой вклад в развитие парашютного спорта в Тверской области. В сердцах всех, кто знал и ценил Сергея, он навсегда останется замечательным человеком, профессионалом высокого класса, влюбленным в небо, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Сергею Вяликову было 33 года. Всю свою профессиональную жизнь он связал с небом. Парашютным спортом Сергей начал заниматься в 2011 году, позже стал работать парашютистом-инструктором на аэродроме Змеево под Тверью и в национальном аэроклубе Чкалова авиационного центра «Борки» в Кимрском районе.

Сергей был одним из лучших тверских тандем-инструкторов, а также воздушным фото- и видеоператором. Являлся действующим экзаменатором Федерации парашютного спорта России.

Редакция «КП»Тверь» также выражает соболезнования родным и близким Сергея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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