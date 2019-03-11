Трехлетний ребенок пострадал при съезде автомобиля в кювет под Тверью

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-11T12:01:41+03:00

В настоящее время выясняются все подробности случившегося Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Под Тверью утром в понедельник, 11 марта произошла авария. На втором километре автодороги «Глазково – Мухино» Калининского района автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительной информации УГИБДД России по Тверской области, травмы в результате дорожно-транспортного происшествия получили три человека, среди них трехлетний ребенок. Малыш ехал в детском кресле на заднем сиденье автомобиля. Угрозы жизни ребенка нет.

Водитель в момент аварии был трезв. В настоящее время выясняются все подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU