Несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области
Автомобиль протаранил металлическое ограждение
В аварии пострадала девочка Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 10 марта, на 169 км трассы "Россия" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 11-летняя девочка. Авария случилась, когда на часах было около 10:57.
Полицейские выяснили, что 35-летняя обладательница Mazda 323F выбрала неправильную скорость движения и не учла дорожные условия, в результате чего японская лекговушка врезалась в железное ограждение.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 11-летняя девочка была госпитализирована в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU