2019-03-11T11:38:40+03:00
Происшествия

Несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области

Автомобиль протаранил металлическое ограждение
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В аварии пострадала девочка Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ аварии пострадала девочка Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В воскресенье, 10 марта, на 169 км трассы "Россия" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 11-летняя девочка. Авария случилась, когда на часах было около 10:57.

Полицейские выяснили, что 35-летняя обладательница Mazda 323F выбрала неправильную скорость движения и не учла дорожные условия, в результате чего японская лекговушка врезалась в железное ограждение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 11-летняя девочка была госпитализирована в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист напал на улице на жителя Тверской области и вырвал у него из рук телефон
Болеть жители Тверской области стали меньше
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Твери и уехал
До шести лет колонии грозит предпринимателю из Твери, который установил нелицензионную компьютерную программу
В Тверской области автомобилист врезался в дерево и убежал с места ДТП
Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе парашютиста Сергея Вяликова
Трехлетний ребенок пострадал при съезде автомобиля в кювет под Тверью
Два автомобиля на одной дороге в Тверской области с разницей в полчаса вылетели в кювет
Продолжается голосование за лучший рисунок в конкурсе Тверской области «Красная книга глазами детей»
Сотрудники МЧС, ФСБ и Росгвардии проверили «Тверьавтотранс»
Житель Тверской области несколько раз ударил ножом обидчика своего сына
Тверской ТЮЗ представит премьеру спектакля «Басни» по произведениям Крылова
Стоматологическую помощь жителям Тверской области оказывают 614 врачей
Маршрутка на перекрестке в Твери сбила девушку
В авиакатастрофе Boeing-737 в Эфиопии погиб известный парашютист из Твери
Десятки домов вновь останутся без света на этой неделе в Твери
Доследственная проверка началась в Кимрах Тверской области после падения с крыши наледи на женщину
Спортсменка из Твери Наталья Непряева завоевала «серебро» Кубка мира
Русские романсы исполнят в Твери
После Масленицы в горсаду на еще один праздник приглашает Детский музейный центр Твери
В Твери раскрыто изнасилование
8 марта продолжается. О пленительных женских образах расскажут в Твери
В ДТП с тремя машинами пострадал человек в Тверской области
Полюбоваться на редкие породы кошек можно в Твери
Православная молодежь Твери приглашает всех отметить Прощеное воскресенье
Музей тверского быта приглашает на встречу, посвященную зонтам
Победил в «Народной рыбалке 2019» и выиграл автомобиль житель Твери
В Москве задержан бывший директор Тверского стеклозавода