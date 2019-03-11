Несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-11T11:38:40+03:00

В аварии пострадала девочка Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В воскресенье, 10 марта, на 169 км трассы "Россия" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 11-летняя девочка. Авария случилась, когда на часах было около 10:57.

Полицейские выяснили, что 35-летняя обладательница Mazda 323F выбрала неправильную скорость движения и не учла дорожные условия, в результате чего японская лекговушка врезалась в железное ограждение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 11-летняя девочка была госпитализирована в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU