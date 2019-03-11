Два автомобиля на одной дороге в Тверской области с разницей в полчаса вылетели в кювет
В Тверской области на 43 километре автодороги Торжок – Осташков в Кувшиновском районе два автомобиля перевернулись в кювете.
Первая авария произошла около 09:30. 35-летний водитель на автомобиле «Ауди А4» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Ниссан Х Трейл», которым управлял 64-летний мужчина. Кроссовер после столкновения съехал в левый кювет и перевернулся.
Около 10:00 на этом же участке с управлением автомобиля «Рено Дастер» не справился 56-летний мужчина. Он не учел дорожные условия и съехал в правый кювет по ходу движения. Автомобиль опрокинулся на бок
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в первом ДТП травмы получили водитель и 65-летняя пассажирка перевернувшегося автомобиля, а во втором – две пассажирки 53 и 28 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU