Два автомобиля на одной дороге в Тверской области с разницей в полчаса вылетели в кювет

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-11T11:31:27+03:00

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В Тверской области на 43 километре автодороги Торжок – Осташков в Кувшиновском районе два автомобиля перевернулись в кювете.

Первая авария произошла около 09:30. 35-летний водитель на автомобиле «Ауди А4» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Ниссан Х Трейл», которым управлял 64-летний мужчина. Кроссовер после столкновения съехал в левый кювет и перевернулся.

Около 10:00 на этом же участке с управлением автомобиля «Рено Дастер» не справился 56-летний мужчина. Он не учел дорожные условия и съехал в правый кювет по ходу движения. Автомобиль опрокинулся на бок

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в первом ДТП травмы получили водитель и 65-летняя пассажирка перевернувшегося автомобиля, а во втором – две пассажирки 53 и 28 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU