Продолжается голосование за лучший рисунок в конкурсе Тверской области «Красная книга глазами детей»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-11T11:04:14+03:00

Для участия в конкурсе поступило более 500 работ от ребят в возрасте от 5 до 14 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкурс проводится с 2010 года и уже стал традиционным

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В Тверской области продолжается творческий конкурс «Красная книга глазами детей. Сохраним исчезающие виды». За лучшую работу жители региона могут проголосовать на сайте регионального Минприроды.

Для участия в конкурсе поступило более 500 работ от ребят в возрасте от 5 до 14 лет. Победители будут определены в трёх возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет.

Участники должны были нарисовать плакаты, призывающие к бережному отношению к природе и сохранению исчезающих видов, которые занесены в Красную книгу Тверской области.

Голосование продлится до 1 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU