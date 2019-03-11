Продолжается голосование за лучший рисунок в конкурсе Тверской области «Красная книга глазами детей»
Конкурс проводится с 2010 года и уже стал традиционным
Для участия в конкурсе поступило более 500 работ от ребят в возрасте от 5 до 14 летФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области продолжается творческий конкурс «Красная книга глазами детей. Сохраним исчезающие виды». За лучшую работу жители региона могут проголосовать на сайте регионального Минприроды.
Для участия в конкурсе поступило более 500 работ от ребят в возрасте от 5 до 14 лет. Победители будут определены в трёх возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет.
Участники должны были нарисовать плакаты, призывающие к бережному отношению к природе и сохранению исчезающих видов, которые занесены в Красную книгу Тверской области.
Голосование продлится до 1 апреля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU