Сотрудники МЧС, ФСБ и Росгвардии проверили «Тверьавтотранс»
По итогам инспекции было возбуждено два административных дела
Сотрудники прокуратуры следят за устранением нарушений Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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ФСБ, МЧС и Росгвардия Тверской области нашли нарушения в деятельности «Тверьавтотранс». Во время проверки силовики обнаружили недочеты в исполнении требований антитеррористической защищенности, транспортной и пожарной безопасности.
В итоге, в адрес директора акционерного общества было внесено представление, а в отношении виновных лиц возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4, ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ.
Как сообщает прокуратура Тверской области, сотрудники ведомства следят за ходом устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU