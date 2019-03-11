Сотрудники МЧС, ФСБ и Росгвардии проверили «Тверьавтотранс»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-11T11:00:35+03:00

По итогам инспекции было возбуждено два административных дела

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ФСБ, МЧС и Росгвардия Тверской области нашли нарушения в деятельности «Тверьавтотранс». Во время проверки силовики обнаружили недочеты в исполнении требований антитеррористической защищенности, транспортной и пожарной безопасности.

В итоге, в адрес директора акционерного общества было внесено представление, а в отношении виновных лиц возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4, ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ.

Как сообщает прокуратура Тверской области, сотрудники ведомства следят за ходом устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU