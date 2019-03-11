2019-03-11T10:35:45+03:00
Происшествия

Житель Тверской области несколько раз ударил ножом обидчика своего сына

Мужчина скончался
Виктория ЖУКОВА
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В итоге мужчина получил восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режимаВ итоге мужчина получил восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режимаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Коллегия присяжных заседателей в Бежецком городском суде вынесла обвинительный вердикт жителю Тверской области. Мужчина из поселка Кесова Гора 6 июля 2018 совершил убийство.

В судебном заседании было установлено, что он пришел домой к обидчику своего сына и несколько раз ударил его ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

- Коллегией присяжных заседателей единодушно вынесен вердикт о его виновности в совершении преступления, вместе с тем постановлено, что он заслуживает снисхождения, - сообщили в областной прокуратуре.

В итоге мужчина получил восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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