Тверской ТЮЗ представит премьеру спектакля «Басни» по произведениям Крылова
На следующей неделе, 19 марта на сцене Тверского театра юного зрителя состоится премьерный показ спектакля «Басни», созданный по произведениям Ивана Андреевича Крылова. Постановка приурочена к 250-летию со дня рождения литератора, которое отмечается в 2019 году.
Напомним, 2019 год в России стал Годом театра. Поэтому основной задачей в текучем году стала – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.
На поддержку театров Тверской области направлено более 27 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В частности, более 7,8 млн рублей — для Тверского театра юного зрителя. Средства пойдут на создание трёх новых спектаклей, дооборудование столярного, бутафорского, декорационного и других цехов.
ИСТОЧНИК KP.RU