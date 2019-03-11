Тверской ТЮЗ представит премьеру спектакля «Басни» по произведениям Крылова

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-11T10:10:28+03:00

2019 год в России стал Годом театра Фото: Ирина ТАРАСОВА

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На следующей неделе, 19 марта на сцене Тверского театра юного зрителя состоится премьерный показ спектакля «Басни», созданный по произведениям Ивана Андреевича Крылова. Постановка приурочена к 250-летию со дня рождения литератора, которое отмечается в 2019 году.

Напомним, 2019 год в России стал Годом театра. Поэтому основной задачей в текучем году стала – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

На поддержку театров Тверской области направлено более 27 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В частности, более 7,8 млн рублей — для Тверского театра юного зрителя. Средства пойдут на создание трёх новых спектаклей, дооборудование столярного, бутафорского, декорационного и других цехов.

ИСТОЧНИК KP.RU