2019-03-11T09:04:51+03:00
Происшествия

Маршрутка на перекрестке в Твери сбила девушку

Водитель автобуса не стал уступать дорогу пешеходам
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла в первой половине дняАвария произошла в первой половине дняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери в воскресение, 10 марта под колеса автобуса угодила молодая женщина. Авария произошла около 11:30 на перекрестке улиц Кольцевая и Хрустальная.

По предварительной информации, девушка переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Ее не заметил и сбил водитель автобуса «МАЗ», который следовал по маршруту № 208. Маршрутка в момент аварии поворачивала на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с подозрением на перелом костей таза. Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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