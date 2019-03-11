Маршрутка на перекрестке в Твери сбила девушку

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-11T09:04:51+03:00

Водитель автобуса не стал уступать дорогу пешеходам

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В Твери в воскресение, 10 марта под колеса автобуса угодила молодая женщина. Авария произошла около 11:30 на перекрестке улиц Кольцевая и Хрустальная.

По предварительной информации, девушка переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Ее не заметил и сбил водитель автобуса «МАЗ», который следовал по маршруту № 208. Маршрутка в момент аварии поворачивала на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с подозрением на перелом костей таза. Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU