Доследственная проверка началась в Кимрах Тверской области после падения с крыши наледи на женщину

10 Март 22:03 2019-03-10T22:13:57+03:00

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10 марта на сайте СУ СК России по Тверской области сообщается, что в ходе мониторинга социальных сетей ведомством была выявлена информация о падении 9 марта с крыши здания, расположенного в городе Кимры, наледи на женщину. После чего пострадавшая с травмами была доставлена в больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

- В целях проверки всех данных, изложенных в социальной сети, которые нашли свое подтверждение, следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU