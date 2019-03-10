Спортсменка из Твери завоевала «серебро» Кубка мира

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-10T18:50:34+03:00

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В воскресенье, 10 марта, в столице Норвегии Осло прошел лыжный марафон в рамках Кубка мира. Лыжницы соревновались в забеге на дистанцию 30 километров. Важность мероприятия, собравшего всех сильнейших спортсменок мира, подчеркивалась присутствием среди зрителей норвежской королевской семьи во главе с самим королем Харальдом V.

Тверичанка Наталья Непряева до последнего боролась за победу с именитой норвежской лыжницей Терезой Йохаут, которая уже стала в этом году чемпионкой мира. Но, увы, наша 23-летняя землячка в итоге пришла второй, уступив сопернице во времени 1 минуту и 45 секунд. Третьей стала Эбба Андерсон из Швеции. К сожалению, остальные россиянки, участвовавшие в соревнованиях, остались за пределами первой десятки.

ИСТОЧНИК KP.RU