Русские романсы исполнят в Твери

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-10T16:26:08+03:00

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Сегодня, 10 марта, перед тверской публикой выступят гости из Москвы – солисты театра «Новая Опера» Виталий Ефанов и Марина Матвеева. Они представят программу «Два века русского романса», в которую вошли произведения М.И. Глинки, П.И. Чайковского, П.П. Булахова, А.Г. Рубинштейна и других известных отечественных композиторов.

Театр «Новая Опера» был создан в 1991 году выдающимся музыкантом Е.В. Колобовым, чье имя он сейчас носит. В репертуаре творческого коллектива – не только классика оперного жанра, но и современные произведения, что придает особое звучание названию театра. Некоторые из них были поставлены в России впервые. Выступают артисты театра и с концертными программами – не только на своей сцене, но и на гастролях по стране и за рубежом.

Начало концерта в 17:00

ИСТОЧНИК KP.RU