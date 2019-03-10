В Твери раскрыто изнасилование

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-10T17:42:52+03:00

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В полицию обратилась женщина, которая заявила об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Преступление было совершено вечером на территории Заволжского района.

Сотрудниками полиции был составлен фоторобот насильника и проведены все необходимые в таких случаях экспертизы. Удалось установить, что оставленные следы принадлежат человеку, ранее уже судимому за совершение подобного преступления.

Нигде не работающий мужчина в возрасте 51 года был вскоре задержан в Вышнем Волочке. Сейчас его проверяют на предмет причастности к другим случаям изнасилований несовершеннолетних, произошедшим в Тверской области за последнее время.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд решит вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU