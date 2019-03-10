После Масленицы в горсаду на еще один праздник приглашает Детский музейный центр Твери

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-10T16:06:07+03:00

Гуляем весь день!

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Кто не успел по какой-то причине отметить Масленицу в течение всех выходных, то можно попытаться успеть на самую позднюю Масленицу.

10 марта в 17.00 Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея приглашает всех желающих на семейный праздник «Масленица-блиноеда»!

- Семейная этностудия «Матица» расскажет вам масленичную сказку, участниками которой вы сможете стать, вы услышите старинные масленичные обрядовые песни, поиграете в веселые игры! А также вас ждет встреча с задорным Петрушкой и традиционное чаепитие «в складчину»! - рассказывают организаторы.

Внимание! Приносите на праздник масленичные угощения, чашку и ложку!

Стоимость билета – 200 руб.

Стоимость семейного билета (для семьи до 4 человек) – 300 руб.

Запись на праздник по телефону: 45-71-76.

Наш адрес: г.Тверь, ул.Советская, д.3а.

ИСТОЧНИК KP.RU