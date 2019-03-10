Православная молодежь Твери приглашает всех отметить Прощеное воскресенье

СЕГОДНЯ 02:11 2019-03-10T02:11:46+03:00

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10 марта, как последний Масленичный день, называют еще Прощеным воскресеньем и заговеньем на Великий пост. Всех желающих в этот день приглашает в гости православный клуб "Ирини".

- Приветствуются блинчики собственного приготовления, а самое главное хорошее настроение! – отмечают организаторы.

Время планируется провести в дружеском общении, а чтобы не заскучать, организаторы устроят вечер талантов. Все желающие смогут спеть песню, прочесть стихотворение, показать сценку и многое другое.

ул. Софьи Перовской, 11/30 (в штабе клуба)

10 марта в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU