В Москве задержан бывший директор Тверского стеклозавода
Дмитрий Морщиков находился в федеральном розыске
Дмитрий Морщиков, фотография с личной страницы в соцсети. Фото: facebook.com/dmitriy.morschikov
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Дмитрий Морщиков, возглавлявший Тверской стекольный завод в середине 2010-х годов, задержан в Москве – сообщает РБК со ссылкой на источник в Главном управлении МВД Москвы. Источник также сообщил, что уголовное дело связано с получением от физического лица займа в особо крупном размере.
С февраля 2018 года Морщиков находился в федеральном розыске. Он проходит свидетелем по делу о хищении денежных средств стекольного завода.
В 2011 – 2012 годах Морщиков возглавлял антикоррупционное народно-патриотическое объединение «Родина».
ИСТОЧНИК KP.RU