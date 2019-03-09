2019-03-09T19:09:10+03:00
Общество

В Москве задержан бывший директор Тверского стеклозавода

Дмитрий Морщиков находился в федеральном розыске
Виктория ТУШКОВА
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Дмитрий Морщиков, фотография с личной страницы в соцсети. Фото: facebook.com/dmitriy.morschikovДмитрий Морщиков, фотография с личной страницы в соцсети. Фото: facebook.com/dmitriy.morschikov
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Дмитрий Морщиков, возглавлявший Тверской стекольный завод в середине 2010-х годов, задержан в Москве – сообщает РБК со ссылкой на источник в Главном управлении МВД Москвы. Источник также сообщил, что уголовное дело связано с получением от физического лица займа в особо крупном размере.

С февраля 2018 года Морщиков находился в федеральном розыске. Он проходит свидетелем по делу о хищении денежных средств стекольного завода.

В 2011 – 2012 годах Морщиков возглавлял антикоррупционное народно-патриотическое объединение «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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