2019-03-09T17:55:33+03:00
Общество

Замдиректора ЧОПа привлечён к ответственности за то, что средь бела дня справлял нужду в подъезде в Тверской области

На замечания жильцов он не реагировал и бранился
Виктория ТУШКОВА
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Хулигана из подъезда доставили в отделение.Хулигана из подъезда доставили в отделение.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Днём 18 февраля мужчина, замдиректора ЧОП «Спарта» (так он сам сообщил о своём месте работы суду), находясь в подъезде дома по улице Есенина деревни Батино Калининского района, справил там нужду. На замечания не реагировал и выражался нецензурной бранью в адрес одного из жильцов.

Как следует из материалов дела Калининского районного суда Тверской области, в судебном заседании мужчина вину признал полностью (по статье "Мелкое хулиганство"). Он также заявил, что сожалеет и раскаивается, пояснил, что совершил правонарушение будучи пьяным, имеет заболевание (сахарный диабет), в связи с чем 2 раза в день принимает таблетки. Ранее мужчина также привлекался к административной ответственности.

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, данных о личности правонарушителя, состояния его здоровья, наличия смягчающих и отягчающего обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком десять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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