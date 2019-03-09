К 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина приурочена книжная выставка в Твери

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-09T15:59:41+03:00

9 марта 2019 года исполняется 85 лет со дня рождения первого человека в космосе. Фото: фотохроника ТАСС.

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Сегодня, 9 марта 2019 года, исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина, легендарного лётчика-космонавта, Героя Советского Союза, первого человека в космосе.

К юбилею со дня рождения первого космонавта приурочена выставка, организованная Тверской областной научной библиотекой имени Горького.

Книжная экспозиция ««Первый русский космонавт» / 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина» продлится до 31 марта. Познакомиться с ней можно в отделе патентно-технической и экологической информации библиотеки имени Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU