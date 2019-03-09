Двух лошадей, искалеченных в Москве на киргизском шоу кок-бору, отправили в Тверскую область

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-09T13:43:09+03:00

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На Центральном московском ипподроме 24 февраля прошли соревнования по киргизской национальной забаве кок-бору, или «козлодранию». Суть игры в том, что две команды верхом на лошадях отбирают друг у друга тушу козла, пытаясь забросить её в чужие ворота.

В процессе очень страдают лошади, у них в кровь разираются рты: во многих источниках сообщается, что уздечкой в этой игре традиционно служит проволока. Лошадей сталкивают друг с другом, упавших топчут лошади соперника.

После этих игр зоозащитники опубликовали петицию, где потребовали наказать виновных в жестоком обращении с животными. Пострадавших лошадей хотели выкупить, но собранных денег хватило чтобы спасти лишь двух животных.

Издание Мир новостей сообщает, что двух выкупленных лошадей доставили в конюшню в Тверской области. Они очень запуганы и травмированы, у одной оторвано копыто. Судьба остальных животных не известна, однако некоторые СМИ утверждают, что их уже сдали на мясо.

ИСТОЧНИК KP.RU