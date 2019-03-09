О сильном порывистом ветре предупреждает Главное управление МЧС по Тверской области

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-09T13:13:21+03:00

Неблагоприятные погодные условия могут сохраняться весь день

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В ближайшие 1-3 часа и с сохранением днём 9 марта ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17-22 метров в секунду - сообщает Главное управление МЧС региона со ссылкой на данные тверского гидрометцентра.

Специалисты МЧС просят внимательней относиться к собственной безопасности и напоминают, что управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, быть более аккуратными и бдительными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

ИСТОЧНИК KP.RU