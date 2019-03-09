Детское автокресло спасло жизнь маленькому пассажиру машины, столкнувшейся с лосем в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-09T11:44:15+03:00

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Вечером 7 марта на 98-м километре автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск под колёса легковушки бросился лось. Об этом сообщает портал vdvbezheck.ru.

Около семи часов вечера «Лада Приора» (ВАЗ-2170) под управлением водителя 1980 года рождения двигалась в направлении Бежецка. Лось выскочил на дорогу слева, сразу за встречной машиной. Сообщается, что животное в результате ДТП погибло.

В машине, кроме водителя, находились молодая пассажирка и трёхлетний ребенок. Малыш находился в автокресле, а пассажирка и водитель были пристёгнуты ремнями безопасности, что и спасло им здоровье, а возможно и жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU