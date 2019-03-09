2019-03-09T09:24:25+03:00
Звезды

Выставка в честь 180-летия со дня рождения Мусоргского откроется в Тверской области

Экспозиция будет организована на малой родине великого композитора
Виктория ТУШКОВА
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В Торопецком краеведческом музее состоится открытие выставки, посвящённой МусоргскомуВ Торопецком краеведческом музее состоится открытие выставки, посвящённой МусоргскомуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В марте 2019 года исполняется 180 лет со дня рождения великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Будущий композитор родился в селе Карево Торопецкого уезда. Там же провёл детство. Торопчане считают, что местные напевы, под звучание которых взрослел Модест Мусоргский, оказали огромное влияние на его творчество.

13 марта в 11:00 в Торопецком краеведческом музее состоится открытие выставки, посвящённой жизни и творчеству нашего земляка. Как сообщает Тверской государственный объединённый музей, на выставке можно будет увидеть фотографии с видами дома-музея Модеста Петровича Мусоргского и сценами из его опер, отрывки из писем композитора, ноты его произведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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