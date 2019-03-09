«Товарищ женщина»: фронтовичек, тружениц тыла и женщин – детей войны будут чествовать в Твери
15 марта в 12:00 в Музее Калининского фронта (посёлок Эммаус, остановка «Школа-интернат») состоится встреча, посвящённая женщинам: фронтовикам, детям войны и труженицам тыла. В мероприятии примут участие творческие и общественные организации: отделение Союза пенсионеров России, клубы «Лира», «Родник», общественная организация «Детдомовское братство», а также Тверской медицинский колледж, педагогический колледж и другие. Все они выступят с поздравлениями.
- Вниманию участников будут представлена выставка «Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?». Также сотрудники музея покажут гостям видеоролик «Товарищ женщина». Предусмотрено выступление ветеранов перед молодежью, - сообщает Тверской государственный объединённый музей.
В конце праздника запланирован концерт и солдатский обед.
ИСТОЧНИК KP.RU