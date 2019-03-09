2019-03-09T14:50:36+03:00
Общество

«Товарищ женщина»: фронтовичек, тружениц тыла и женщин – детей войны будут чествовать в Твери

Событие будет приурочено к празднованию Международного женского дня
Виктория ТУШКОВА
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Фронтовичек и тружениц тыла будут чествовать в Музее Калининского фронтаФронтовичек и тружениц тыла будут чествовать в Музее Калининского фронтаФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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15 марта в 12:00 в Музее Калининского фронта (посёлок Эммаус, остановка «Школа-интернат») состоится встреча, посвящённая женщинам: фронтовикам, детям войны и труженицам тыла. В мероприятии примут участие творческие и общественные организации: отделение Союза пенсионеров России, клубы «Лира», «Родник», общественная организация «Детдомовское братство», а также Тверской медицинский колледж, педагогический колледж и другие. Все они выступят с поздравлениями.

- Вниманию участников будут представлена выставка «Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?». Также сотрудники музея покажут гостям видеоролик «Товарищ женщина». Предусмотрено выступление ветеранов перед молодежью, - сообщает Тверской государственный объединённый музей.

В конце праздника запланирован концерт и солдатский обед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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