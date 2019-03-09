2019-03-09T10:52:03+03:00
Звезды

На масленичные гулянья в прощёное воскресенье приглашает «Герценка» в Твери

На площадке перед зданием библиотеки развернётся праздник
Виктория ТУШКОВА
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Праздник начнётся в полдень 10 марта.Праздник начнётся в полдень 10 марта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В прощёное воскресенье, последний день Масленицы, народные гулянья организует центральная городская библиотека имени Герцена (Тверской проспект, дом 5). Праздник состоится на площадке перед библиотекой. Он начнётся в полдень 10 марта и продлится до 16:00.

На акции «Гуляй, Масленица» пришедших ждут мастер-классы, фольклорные игровые программы, развлекательные викторины, кукольные представления и многое другое – обещают организаторы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону в Твери 34-82-14. Приглашаются все желающие, вход будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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