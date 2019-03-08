В Твери женщина и несовершеннолетняя девочка пострадали в ДТП
Потерпевшие не были пристегнуты ремнем безопасности
Один из водителей нарушил ПДДФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 8 марта, в Твери на Бурашевском шоссе возле дома №66, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали два человека.
По сведениям полицейских, водитель автомобиля Opel при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество обладателю Nissan, который имел преимущество в движении. В результате аварии пострадали женщина 1987 года рождения и девочка 2007 года рождения.
Как сообщает УГИБДД РФ по Тверской области, в момент аварии потерпевшие находились на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU