В Твери женщина и несовершеннолетняя девочка пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-08T17:03:11+03:00

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В пятницу, 8 марта, в Твери на Бурашевском шоссе возле дома №66, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали два человека.

По сведениям полицейских, водитель автомобиля Opel при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество обладателю Nissan, который имел преимущество в движении. В результате аварии пострадали женщина 1987 года рождения и девочка 2007 года рождения.

Как сообщает УГИБДД РФ по Тверской области, в момент аварии потерпевшие находились на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU