2019-03-08T16:19:08+03:00
Звезды

В Твери открылась выставка посвященная Году театра в России

Экспозиция будет работать до 26 мая
Альберт БОЙКОВ
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Выставка работает в зале Тверской областной картинной галереиВыставка работает в зале Тверской областной картинной галереиФото: Ирина ТАРАСОВА
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В малом зале Тверской областной картинной галереи открылась выставка «Закулисье». В экспозиции представлены портреты известных российских и советских актрис, а также шаржи на «бессмертных» Станиславского, Мейерхольда и Москвина.

Как сообщает правительство Тверской области, на выставке также можно увидеть раритетные художественные открытки, театральные билеты и программы. Часть произведения впервые предстанут перед взглядами посетителей.

Выставка будет работать до 26 мая 2019 года в выставочном зале Тверской областной картинной галереи по адресу г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, корпус 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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