Спасатели объявили в Тверской области штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-08T15:20:51+03:00

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В субботу, 9 марта, в Верхневолжье может резко ухудшиться погода. Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области опираясь на данные Тверьгидрометцентра сообщают о том, что 9 марта в нашем регионе может усилиться юго-западный ветер, а его отдельные порывы которого будут достигать 17 м/сек.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU