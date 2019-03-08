Большой театр перечислил на создание Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области почти 13 млн рублей
Государственный академический Большой театр России перечислил на создание Ржевского мемориала Советскому солдату 12 982 100 рублей.
- Очень важно, что главный театр страны так неравнодушно отнесся к созданию важнейшего монумента, который будет возведён к 75-летию Великой Победы, - поблагодарил Александр Барков, исполнительный директор Российского военно-исторического общества.
Заметим, что эти средства были выручены благодаря реализации билетов на балет «Лебединое озеро».
Напомним, что идея создания мемориала Советскому солдату впервые была озвучена в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году, а инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU