Большой театр перечислил на создание Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области почти 13 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-08T14:55:41+03:00

Средства были выручены благодаря продажам билетов на балет «Лебединое озеро»

Изменить размер текста: A A

Государственный академический Большой театр России перечислил на создание Ржевского мемориала Советскому солдату 12 982 100 рублей.

- Очень важно, что главный театр страны так неравнодушно отнесся к созданию важнейшего монумента, который будет возведён к 75-летию Великой Победы, - поблагодарил Александр Барков, исполнительный директор Российского военно-исторического общества.

Заметим, что эти средства были выручены благодаря реализации билетов на балет «Лебединое озеро».

Напомним, что идея создания мемориала Советскому солдату впервые была озвучена в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году, а инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU