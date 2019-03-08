2019-03-08T14:55:41+03:00
Общество

Большой театр перечислил на создание Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области почти 13 млн рублей

Средства были выручены благодаря продажам билетов на балет «Лебединое озеро»
Альберт БОЙКОВ
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Памятник появится в Ржеве Фото: ПТОПамятник появится в Ржеве Фото: ПТО
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Государственный академический Большой театр России перечислил на создание Ржевского мемориала Советскому солдату 12 982 100 рублей.

- Очень важно, что главный театр страны так неравнодушно отнесся к созданию важнейшего монумента, который будет возведён к 75-летию Великой Победы, - поблагодарил Александр Барков, исполнительный директор Российского военно-исторического общества.

Заметим, что эти средства были выручены благодаря реализации билетов на балет «Лебединое озеро».

Напомним, что идея создания мемориала Советскому солдату впервые была озвучена в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году, а инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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