В Твери мошенница обманула пенсионерку на 4 тысячи рублей
Подозреваемая в совершении преступления задержана
Подозреваемая находится в руках полицейскихФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери по подозрению в мошенничестве задержана 29-летняя уроженка Астраханской области. Полицейские выяснили, что злоумышленница разменяла 79-летней пенсионерке деньги, в результате чего последняя осталась без 4 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если её вина будет доказана, она может отправиться в тюрьму на сое до двух лет. В настоящее время уроженка Астраханской области находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU