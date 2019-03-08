8 марта жительницам Твери будут дарить цветы
Акция волонтеров растянется на час
8 марта волонтеры подарят женщинам цветыФото: Геннадий БИСЕНОВ
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В международный женский день жительницам Твери будут дарить цветы. С 12 до 13 часов на Трехсвятской улице пройдет Всероссийская акция «Вам, любимые», во время которой мужчины-волонтеры поздравят представительниц прекрасной половины человечества с праздником и вручат приятный подарок.
Кроме того, 8 марта в бюджетных учреждениях города пройдут различные мастер-классы, тематические выставки и концерты. Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Твери в разделе «Объявления».
ИСТОЧНИК KP.RU