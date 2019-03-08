8 марта жительницам Твери будут дарить цветы

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-08T11:06:04+03:00

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В международный женский день жительницам Твери будут дарить цветы. С 12 до 13 часов на Трехсвятской улице пройдет Всероссийская акция «Вам, любимые», во время которой мужчины-волонтеры поздравят представительниц прекрасной половины человечества с праздником и вручат приятный подарок.

Кроме того, 8 марта в бюджетных учреждениях города пройдут различные мастер-классы, тематические выставки и концерты. Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Твери в разделе «Объявления».

ИСТОЧНИК KP.RU