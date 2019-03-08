2019-03-08T11:06:04+03:00
Общество

8 марта жительницам Твери будут дарить цветы

Акция волонтеров растянется на час
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
8 марта волонтеры подарят женщинам цветы8 марта волонтеры подарят женщинам цветыФото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В международный женский день жительницам Твери будут дарить цветы. С 12 до 13 часов на Трехсвятской улице пройдет Всероссийская акция «Вам, любимые», во время которой мужчины-волонтеры поздравят представительниц прекрасной половины человечества с праздником и вручат приятный подарок.

Кроме того, 8 марта в бюджетных учреждениях города пройдут различные мастер-классы, тематические выставки и концерты. Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Твери в разделе «Объявления».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области любителю кулачных боев удалось избежать тюрьмы
В результате ДТП цистерна оказалась на проезжей части трассы М—9 в Тверской области
Дизельное топливо еще немного подорожало в Тверской области
В Тверской области осудили бывших сотрудников полиции, которые прикрывали деятельность ОПГ
Мужчина похитил у пенсионерки велосипед в Тверской области
Федеральными и региональными наградами были отмечены заслуги 13 жительниц Тверской области
В Твери планируют ввести "дизайн-код", который упорядочит хаотичные рекламные вывески на зданиях
Из-за невыплаты зарплаты работникам в Тверской области возбуждено уголовное дело
Транспортные полицейские дарят цветы пассажиркам, а сотрудники ГИБДД – автомобилисткам в Твери
Военный музей парка Победы в Твери пополнит самоходная установка ИСУ-152
Восемь тысяч племенных индюшат привезли в Тверскую область из Германии
На территории парка "Воксал" в Твери загорелось здание заброшенной больницы
60-летняя женщина до смерти избила собутыльницу в Тверской области
В некоторых поселках Тверской области не был оборудован подъезд к пожарным водоемам
Стал известен график работы медицинских организаций Тверской области в праздничные выходные
Более 200 ребят из Тверской области отдохнут в 2019 году во всероссийских детских центрах
За неуплату налогов осудили бывшего директора "ТЭК" и "Тверской генерации"
Прокуратура обнаружила снежные валы рядом с пешеходными переходами в Твери
В Твери ищут очевидцев наезда на 90-летнюю женщину
За сутки в Твери сбили трех пешеходов
Два человека погибли при столкновении минивэна и "КАМАЗа" на трассе М-11 в Тверской области
В преддверии 8 марта в Роспотребнадзоре напомнили жителям Тверской области, как правильно выбирать цветы
Гонщики посвящают кубок Твери по автоспорту Международному женскому дню
В Тверской области дешевеют куриные яйца, но дорожают овощи