В Тверской области любителю кулачных боев удалось избежать тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-08T10:15:28+03:00

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Ржевский городской суд Тверской области вынес приговор местному жителю, который сильно избил знакомого. Установлено, что в августе 2018 года между подсудимым и потерпевшим во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник избил своего приятеля. Позже врачи зафиксировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга средней степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба Ржевского городского суда, обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU