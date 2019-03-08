2019-03-08T09:34:19+03:00
Происшествия

В результате ДТП цистерна оказалась на проезжей части трассы М—9 в Тверской области

Дорожный инцидент обошелся без пострадавших
Альберт БОЙКОВ
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Спасатели ликвидировали последствия ДТПСпасатели ликвидировали последствия ДТПФото: Василий ХОДАРЕВ
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В четверг, 7 марта, на 223 км трассы М-9, проходящей через Ржевский район, произошло ДТП с участием грузовика. Установлено, что водитель фуры пытаясь проехать под железнодорожным путепроводом зацепил цистерной её основание, в результате чего емкость упала на проезжую часть. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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