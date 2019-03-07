В Тверской области осудили бывших сотрудников полиции, которые прикрывали деятельность ОПГ

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-07T18:13:37+03:00

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В Тверской области суд назначил наказание бывшим заместителю начальника полиции и старшему оперуполномоченного уголовного розыска МО МВД России «Кимрский».

Подсудимые превысили свои должностные полномочия. Их действия повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также деяния, направленные на организацию занятия проституцией с применением насилия.

С 2004 по 2014 года в Кимрах действовала ОПГ. Их криминальный бизнес был направлен на получение доходов от организации занятия и вовлечение в занятие проституцией других лиц. В частности, участники банды причинили вред 11 женщинам.

В областной прокуратуре напомнили, что сотрудники полиции, находясь в дружеских отношениях с организатором преступной деятельности , не пресекли правонарушения и не устранили угрозу безопасности граждан. Они, наоборот, помогали банде, в том числе путем применения насилия и с угрозой его применения в отношении женщин, принуждая их к продолжению занятия проституцией.

После возбуждения уголовного дела полицейские были уволены из правоохранительных органов. А преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области.

Суд назначил мужчинам лишение свободы на пять лет и три с половиной года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU