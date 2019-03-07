В Тверской области осудили бывших сотрудников полиции, которые прикрывали деятельность ОПГ
В Тверской области суд назначил наказание бывшим заместителю начальника полиции и старшему оперуполномоченного уголовного розыска МО МВД России «Кимрский».
Подсудимые превысили свои должностные полномочия. Их действия повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также деяния, направленные на организацию занятия проституцией с применением насилия.
С 2004 по 2014 года в Кимрах действовала ОПГ. Их криминальный бизнес был направлен на получение доходов от организации занятия и вовлечение в занятие проституцией других лиц. В частности, участники банды причинили вред 11 женщинам.
В областной прокуратуре напомнили, что сотрудники полиции, находясь в дружеских отношениях с организатором преступной деятельности , не пресекли правонарушения и не устранили угрозу безопасности граждан. Они, наоборот, помогали банде, в том числе путем применения насилия и с угрозой его применения в отношении женщин, принуждая их к продолжению занятия проституцией.
После возбуждения уголовного дела полицейские были уволены из правоохранительных органов. А преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области.
Суд назначил мужчинам лишение свободы на пять лет и три с половиной года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU