Мужчина похитил у пенсионерки велосипед в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-07T18:00:33+03:00

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К полицейским в Тверской области обратилась 67-летняя женщина. У нее похитили велосипед, который стоил семь тысяч рублей.

Со слов заявительницы оперативники составили описание украденного имущества. Также было установлено, что велосипед похитили возле здания поликлиники.

- Оперативники отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, обследовали места возможного сбыта краденого, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Твесркой области.

Подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки. Им оказался безработный 46-летний житель Осташкова. Мужчина сознался в содеянном и передал велосипед правоохранителям. В отношении злоумышленника возбуждено уголовно дело.

ИСТОЧНИК KP.RU