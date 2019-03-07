СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-07T17:21:29+03:00

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В Твери 7 марта в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Жительниц региона с наступающим весенним праздником поздравили губернатор Игорь Руденя.

В преддверии 8 марта федеральными и региональными наградами были отмечены заслуги 13 жительниц Тверской области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II наградили заместителя директора Центра социальной поддержки населения Нелидовского городского округа Татьяна Рябикова. Благодарность главы государства за многолетнюю работу по защите здоровья людей и социальной поддержке населения была объявлена Галине Саначиной из Кашина.

Врачу-гематологу областной больницы Светлане Меньшаковой присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ», звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» - старшей медсестре Кашаровского детского дома Марине Федоровой и медсестре Удомельского психоневрологического интерната Наталье Черномазовой.

Кроме того, почётный знак Тверской области «Слава матери» вручён многодетным мамам – Наталье Бухораковой из Бежецкого района и Елене Вороновой из Западнодвинского района.

А знака Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» были удостоены главврач Зубцовской ЦРБ Татьяна Соколова и председатель Бежецкой районной общественной организации ветеранов Галина Ягольницкая.

Также почетные отраслевые звания были присвоены работникам сфер образования и науки, культуры и искусства, экономики и транспорта Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU