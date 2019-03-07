2019-03-07T16:48:16+03:00
Общество

В Твери планируют ввести "дизайн-код", который упорядочит хаотичные рекламные вывески на зданиях

Проект включает в себя строгие правила размещения информационных конструкций
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В Твери планируют ввести "дизайн-код"В Твери планируют ввести "дизайн-код"Фото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Твери прошло заседание Градостроительного совета при администрации города. В повестку дня вошел вопрос размещения информационных конструкций на территории города – так называемого «дизайн-кода».

Хаотичные и броские вывески часто абсолютно не сочетаются с архитектурной композицией фасадов зданий – как исторических, так и современных. В некоторых городах с этой проблемой борются с помощью «дизайн-кода» – строгих правил размещения информационных конструкций. В Твери подобный проект разработали сотрудники департамента архитектуры и градостроительства.

В администрации Твери рассказали, что размещение разного рода вывесок и табличек на фасадах должно подчиняться строго прописанным Правилам. Так, к примеру, при размещении вывесок рекомендуется использовать отдельные буквы, символы и цвет. Проект предусматривает также требования и к высоте размещения фасадных информационных конструкций и к их расположению относительно окон и элементов архитектурного декора.

Ещё одно нововведение – разделение города на две зоны регламентации. Зона №1 охватит центральную часть города и основные улицы, имеющие важное градостроительное значение (строгие правила размещения) и зона №2 охватит остальную территорию города (требования к вывескам более либеральные).

По итогам обсуждения проект «дизайн-кода» был принят за основу и передан всем членам градостроительного совета для внесения предложений и дополнений.

Вносимые поправки планируется собрать воедино и уже вынести на широкое общественное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области осудили бывших сотрудников полиции, которые прикрывали деятельность ОПГ
Мужчина похитил у пенсионерки велосипед в Тверской области
Федеральными и региональными наградами были отмечены заслуги 13 жительниц Тверской области
Из-за невыплаты зарплаты работникам в Тверской области возбуждено уголовное дело
Транспортные полицейские дарят цветы пассажиркам, а сотрудники ГИБДД – автомобилисткам в Твери
Военный музей парка Победы в Твери пополнит самоходная установка ИСУ-152
Восемь тысяч племенных индюшат привезли в Тверскую область из Германии
На территории парка "Воксал" в Твери загорелось здание заброшенной больницы
60-летняя женщина до смерти избила собутыльницу в Тверской области
В некоторых поселках Тверской области не был оборудован подъезд к пожарным водоемам
Стал известен график работы медицинских организаций Тверской области в праздничные выходные
Более 200 ребят из Тверской области отдохнут в 2019 году во всероссийских детских центрах
За неуплату налогов осудили бывшего директора "ТЭК" и "Тверской генерации"
Прокуратура обнаружила снежные валы рядом с пешеходными переходами в Твери
В Твери ищут очевидцев наезда на 90-летнюю женщину
За сутки в Твери сбили трех пешеходов
Два человека погибли при столкновении минивэна и "КАМАЗа" на трассе М-11 в Тверской области
В преддверии 8 марта в Роспотребнадзоре напомнили жителям Тверской области, как правильно выбирать цветы
Гонщики посвящают кубок Твери по автоспорту Международному женскому дню
В Тверской области дешевеют куриные яйца, но дорожают овощи