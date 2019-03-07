В Твери планируют ввести "дизайн-код", который упорядочит хаотичные рекламные вывески на зданиях

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-07T16:48:16+03:00

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В Твери прошло заседание Градостроительного совета при администрации города. В повестку дня вошел вопрос размещения информационных конструкций на территории города – так называемого «дизайн-кода».

Хаотичные и броские вывески часто абсолютно не сочетаются с архитектурной композицией фасадов зданий – как исторических, так и современных. В некоторых городах с этой проблемой борются с помощью «дизайн-кода» – строгих правил размещения информационных конструкций. В Твери подобный проект разработали сотрудники департамента архитектуры и градостроительства.

В администрации Твери рассказали, что размещение разного рода вывесок и табличек на фасадах должно подчиняться строго прописанным Правилам. Так, к примеру, при размещении вывесок рекомендуется использовать отдельные буквы, символы и цвет. Проект предусматривает также требования и к высоте размещения фасадных информационных конструкций и к их расположению относительно окон и элементов архитектурного декора.

Ещё одно нововведение – разделение города на две зоны регламентации. Зона №1 охватит центральную часть города и основные улицы, имеющие важное градостроительное значение (строгие правила размещения) и зона №2 охватит остальную территорию города (требования к вывескам более либеральные).

По итогам обсуждения проект «дизайн-кода» был принят за основу и передан всем членам градостроительного совета для внесения предложений и дополнений.

Вносимые поправки планируется собрать воедино и уже вынести на широкое общественное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU