Из-за невыплаты зарплаты работникам в Тверской области возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-07T16:19:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Олрич продакшн». Руководство подозревается в невыплате заработной платы работникам предприятия.

По данным следствия, зарплату 73 сотрудника предприятия в Вышнем Волочке не получали с сентября 2017 по 30 сентября 2018 года. Не платили им частично свыше трех месяцев и полностью свыше двух месяцев в размере более одного миллиона рублей.

- У следствия имеются основания полагать, что генеральный директор Общества, действуя из корыстной и личной заинтересованности, имея возможность исполнить свою обязанность по выплате заработной платы работникам, при наличии в распоряжении организации денежных средств, не исполнил обязательства по своевременной выплате заработной платы в связи с направлением находившихся у предприятия денежных средств на цели, не связанные с выплатой заработной платы, - уточнили в СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи СК проводят необходимый комплекс мероприятий. Идет сбор доказательственной базы, изучается бухгалтерская и кадровая документация организации, проводятся допросы сотрудников, а также предпринимаются меры к погашению задолженности перед работниками в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU