2019-03-07T15:34:19+03:00
Общество

Транспортные полицейские дарят цветы пассажиркам, а сотрудники ГИБДД – автомобилисткам в Твери

Праздничное патрулирование продлится 7 и 8 марта
Виктория ЖУКОВА
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Автомобилисткам дарят цветы Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвтомобилисткам дарят цветы Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери в преддверии празднования Международного женского дня прошла уже традиционная акция. Сотрудники полиции, а именно из ЛО МВД России на станции Тверь и инспекторы УГИБДД дарят цветы всем женщинам. Акция проходит на железнодорожном вокзале и городских улицах.

Также дамы получают искренние поздравления от правоохранителей.

Автоинспекторы дарят девушкам цветы, подарочные сертификаты, сувениры, а также открытки с поздравлениями, которые подготовили для них учащиеся Гимназии №8.

Сотрудники ГИБДД желали женщинам-водителям счастья, здоровья, семейного благополучия и безопасных дорог. Кроме поздравлений сотрудники напоминали, о необходимости соблюдения ПДД, и применения специальных удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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