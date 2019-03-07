Восемь тысяч племенных индюшат привезли в Тверскую область из Германии
Малыши пока проходят карантин
Племенных индюшат привезли для разведения Фото: региональный Россельхознадзор
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В Тверскую область из Германии привезли необычный живой груз. Восемь тысяч суточных индюшат разместили на предприятии, которое расположено в селе Титово Кимрского района.
Племенных индюшат привезли для разведения.
В региональном управлении Россельхознадзора рассказали, что в присутствии представителей надзорных органов птенцы прошли вакцинацию и взвешивание. А транспортное средство, в котором перевозили малышей, было дважды дезинфицировано.
В настоящее время индюшат разметили на территории хозяйства в подготовленном для карантирования птичнике.
ИСТОЧНИК KP.RU