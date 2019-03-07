2019-03-07T14:37:02+03:00
Дом. Семья

Восемь тысяч племенных индюшат привезли в Тверскую область из Германии

Малыши пока проходят карантин
Виктория ЖУКОВА
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Племенных индюшат привезли для разведения Фото: региональный РоссельхознадзорПлеменных индюшат привезли для разведения Фото: региональный Россельхознадзор
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В Тверскую область из Германии привезли необычный живой груз. Восемь тысяч суточных индюшат разместили на предприятии, которое расположено в селе Титово Кимрского района.

Племенных индюшат привезли для разведения.

В региональном управлении Россельхознадзора рассказали, что в присутствии представителей надзорных органов птенцы прошли вакцинацию и взвешивание. А транспортное средство, в котором перевозили малышей, было дважды дезинфицировано.

В настоящее время индюшат разметили на территории хозяйства в подготовленном для карантирования птичнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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