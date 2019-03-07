2019-03-07T15:01:18+03:00
Общество

Военный музей парка Победы в Твери пополнит самоходная установка ИСУ-152

Милитари-зона под открытым небом уже полюбилась жителям
Виктория ЖУКОВА
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Утром 7 марта из Московской области доставили советскую тяжёлую самоходно-артиллерийскую установку – ИСУ-152 Фото: администрация ТвериУтром 7 марта из Московской области доставили советскую тяжёлую самоходно-артиллерийскую установку – ИСУ-152 Фото: администрация Твери
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Музей под открытым небом в парке Победы Твери активно пополняется новыми экспонатами. На очереди еще одним образцом советского вооружения - самоходно-артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны ИСУ-152.

ИСУ-152 привезли в Твери из подмосковного Военно-технического музея. Экспонат планируют отреставрировать и торжественно открыть к 9 мая, в День Победы.

Такую установку часто называли «Зверобоем» или грозой немецких «Тигров». Разработали ее в 1943 году, а в 70-х сняли с вооружения из-за появления более современной техники.

Напомним, в парке Победы недавно установили танки Т-34 и Т-80, самолет МиГ-25РБ и артиллерийские гаубицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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