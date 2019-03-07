Военный музей парка Победы в Твери пополнит самоходная установка ИСУ-152
Музей под открытым небом в парке Победы Твери активно пополняется новыми экспонатами. На очереди еще одним образцом советского вооружения - самоходно-артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны ИСУ-152.
ИСУ-152 привезли в Твери из подмосковного Военно-технического музея. Экспонат планируют отреставрировать и торжественно открыть к 9 мая, в День Победы.
Такую установку часто называли «Зверобоем» или грозой немецких «Тигров». Разработали ее в 1943 году, а в 70-х сняли с вооружения из-за появления более современной техники.
Напомним, в парке Победы недавно установили танки Т-34 и Т-80, самолет МиГ-25РБ и артиллерийские гаубицы.
ИСТОЧНИК KP.RU