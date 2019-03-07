2019-03-07T14:02:18+03:00
Общество

На территории парка "Воксал" в Твери загорелось здание заброшенной больницы

На место происшествия оперативно прибыли пожарные
Виктория ЖУКОВА
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Заброшенный парк в самом центре Твери уже давно облюбовали люби без определенного места жительстваЗаброшенный парк в самом центре Твери уже давно облюбовали люби без определенного места жительстваФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери загорелось заброшенное здание больницы, которое находится на территории парка «Воксал» в районе Смоленского переулка. Старое строение вспыхнуло днем 7 марта. На место происшествия оперативно приехали пожарные расчеты. Огонь удалось быстро ликвидировать.

По предварительной информации, на первом этаже заброшенного здания загорелся мусор. Очевидцы рассказали, что строение уже давно облюбовали люди без определённого места жительства и любители алкогольного веселья.

Подробности случившегося устанавливаются.

Напомни, что за последние несколько лет заброшенные здания в парке горели уже несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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