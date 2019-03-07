60-летняя женщина до смерти избила собутыльницу в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-07T15:21:18+03:00

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В Тверской области 60-летняя женщина избила свою знакомую. Произошло это 30 июля 2018 года в Западной Двине.

Приятельницы решили выпить спиртное, но во время застолья поругались. Тогда обвиняемая стала избивать свою собутыльницу. Она нанесла противнице более 20 ударов руками и ногами по различным частям тела. Женщина от полученных травм скончалась 23 августа в Западнодвинской центральной районной больнице.

В пресс-службе Западнодвинского районного суда сообщили, что злоумышленницу признали виновной. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU