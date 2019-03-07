2019-03-07T12:45:08+03:00
Общество

В некоторых поселках Тверской области не был оборудован подъезд к пожарным водоемам

Территории нарушили пожарную безопасность
Виктория ЖУКОВА
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Подобная халатность может привести к пожарамПодобная халатность может привести к пожарамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области прокуратура Лесного района проверила соблюдение пожарной безопасности на территориях сельских поселений. Оказалось, что в Лесном, Медведковском, Сорогожском, Бохтовском сельских поселениях ненадлежащим образом обеспечены условия для забора воды из источников. К пожарным водоёмам нет подъездов.

В результате в отношении глав Лесного и Сорогожского сельских поселений возбуждено два дела об административных правонарушениях. Должностные лица привлечены к административной ответственности, им назначен штраф в шесть тысяч рублей и предупреждения.

А главам Медведковского и Бохтовского сельских поселений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены – уточнили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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