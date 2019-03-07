Более 200 ребят из Тверской области отдохнут в 2019 году во всероссийских детских центрах

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-07T11:41:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году 219 юных жителей Тверской области поедут отдыхать в центры «Артек», «Орленок» и «Смена». Квоты для региона утверждены Министерством образования и науки РФ. Путевки в детские центры предоставляются за счет федерального бюджета.

В центры направляются одаренные дети, которые добились успехов в учебе, общественной деятельности или победили в различных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях в области культуры, науки, спорта. Отбирала претендентов межведомственная комиссия Тверской области на конкурсной основе.

139 ребят из Тверской области отдохнут в «Артеке» в рамках 10 смен. При этом на первой смене (с 25 января по 14 февраля) побывали уже 24 ребенка, во второй смене (с 18 февраля до 10 марта) отдыхают еще 24.

«Орленок» во время трех смен посетят 40 детей из Верхневолжья, в том числе ребята приедут на профильную смену «Служу Отечеству!» (апрель-май).

Во всероссийский центр «Смена» в 2019 году поедет также 40 детей из Тверской области. В лагере уже отдыхают 10 школьников из нашего региона – это учащиеся 8-9 классов: юные спортсмены, лидеры и активисты общественных движений, победители и участники творческих конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU