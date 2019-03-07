За неуплату налогов осудили бывшего директора "ТЭК" и "Тверской генерации"

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-07T11:04:11+03:00

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В Заволжском районном суде Твери 5 марта состоялось слушание уголовного дела в отношении бывшего гендиректора "Тверского энергетического комплекса" и "Тверской генерации". Сергея Фомичёва обвинили в неуплате налогов и сокрытии денежных средств организации.

Было установлено, что в период с октября 2016 года до марта 2017 года у «ТЭК» накопились задолженности по налогам, штрафам и пени на общую сумму в размере 27, 9 миллионов руб. Гособвинение считает, что руководство умышленно не погашало недоимки в срок. При этом Фомичев платил организациям, в которых он был заинтересован.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращение уголовного дела и назначил ему штраф в размере 100 000 рублей, который надо будет оплатить в течение двух месяцев. В случае своевременной неуплаты штрафа уголовное дело будет рассматриваться в общем порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU