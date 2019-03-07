Прокуратура обнаружила снежные валы рядом с пешеходными переходами в Твери

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-07T10:38:54+03:00

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В Твери прокуратура Пролетарского района совместно с ОГИБДД проверила соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Большие снежные валы были обнаружены рядом с пешеходными переходами в районе дома №32 по улице Гончаровой, дома № 19 по улице Спартака и дома №71 по улице Маршала Конева. Это является нарушением Федерального закона.

В областной прокуратуре уточнили, что за содержание городской улично-дорожной сети, в том числе за зимние содержание проезжей части и территорий вдоль дорог, отвечает МУП «ЖЭК».

В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

Директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU